В Днепре пожарные ночью ликвидировали возгорание двухэтажного заброшенного здания. Как сообщили в прессслужбе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, на ликвидацию пожара было направлено дежурные отделения 1, 2 и 3 государственных пожарно-спасательных частей.

Как установили спасатели, пламя полностью охватило двухэтажный дом площадью более 150 кв. м. Здание находилась в состоянии не пригодном для проживания людей. Но как сообщили свидетели пожара на втором этаже есть жилая квартира. Пламя было настолько мощным, что дым от него был виден на пару километров.

Пожарным понадобилось чуть более часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара полностью снижена крыша, перекрытия и стены дома. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе пожарные Днепропетровской области во время ликвидации пожара спасли троих детей. Как сообщили в службе чрезвычайных ситуаций, пожар возник в одной из комнат общежития в Павлограде. В самой комнате людей не было, однако в соседней находились женщина (1981 г. р.), подросток (2003 г. р.), мальчик (2010 г. р.), девочка (2014 г. р.). Самостоятельно випратися они не могли: в помещении наблюдалось открытое пламя и сильное задымление. С помощью спецсредств спасателям удалось вывести всех на улицу.

Напомним, в Днепре авто с детьми вынесло на встречную полосу: кадры с места ДТП

Также Politeka писала, в Днепре легендарный кинотеатр превратят в торговый центр: "возможен полный снос"