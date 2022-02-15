Некоторым из них необходима более длительная реабилитация.

Нацгвардейцев, пострадавших во время стрельбы на Южмаше, в ближайшие дни могут перевести в военный госпиталь. Об этом сообщил главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко во время брифинга.

По словам врача, самую тяжелую пациентку, 22-летнюю Жанну Шарову, ожидает длительный процесс реабилитации. Девушка получила пулевые ранения в плечо, живот и колено. Пули повредили позвоночник. Поэтому пациентку ожидает еще одна операция и курс терапии.

Еще двум нацгвардейцам, Владиславу и Игорю, врачи уже планируют снимать швы. Потом их выпишут и переведут в военный госпиталь.

Как уже сообщала Politeka, 27 января на территории днепровского предприятия "Южмаш" произошел расстрел караула Нацгвардии. Солдат срочной службы, нацгвардієць Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев. В результате стрельбы погибли четверо военных и одна работница предприятия. Еще пятеро военных получили пулевые ранения различной степени тяжести.

Во время допросов Артемий Рябчук сообщил, что причиной его уступки стала постоянная травля сослуживцев, неуставные отношения между военными.

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