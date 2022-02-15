В Кривом Роге патрульные задержали мужчину, который прогуливался с гранатой. Как сообщают "Кривой Рог. Свои", инцидент произошел 14 февраля.

Сначала опасный предмет заметил прохожий, о чем и известил сотрудников полиции. На место вызова сразу прибыли патрульные. Они действительно нашли в сумке нарушителя предмет очень похожий на гранату.

Во время задержания мужчина начал вести себя неадекватно. Громко кричал, плакал и обещал больше подобного не делать. Поэтому патрульным пришлось надеть наручники. Найденный предмет осмотрел взрывотехник. По предварительным выводам, это боевая граната РГД.

Мужчина задержан. Идет следствие.

Как уже сообщала Politeka, В Кривом Роге с начала января постоянно появляются сообщения о минировании тех или иных объектов городской инфраструктуры. Полицейские со взрывотехниками регулярно проверяют учебные заведения, медучреждения, детские сады и тому подобное. Одной из причин такого "регулярного" минирования некоторые эксперты называют желание дестабилизировать ситуацию в города и недопущение проведения выборов мэра Кривого Рога. Последние должны состояться 27 марта.

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