Жуткую находку обнаружили в здании заброшенного кафе в парке Шевченко прохожие - тело мужчины. Об этом сообщает "Днепр. Время".

На место происшествия сразу прибыли полицейские и судебно-медицинский эксперт. Согласно выводам последнего, труп пролежал в здании около месяца. Это мужчина 45-50 лет.

На его теле не были обнаружены признаки насильственной смерти. Сейчас причины и обстоятельства смерти будут устанавливаться правоохранителями.

Как уже сообщала Politeka, у Киева дочь нашла тело матери, которая пропала шесть лет назад. 29-летняя женщина обнаружила на балконе в квартире пропавшей матери ящик, который был залит бетоном. У находки был неприятный запах, поэтому женщина сразу вызвала полицию. Правоохранители, открыв ящик, нашли труп пропавшей женщины. Дочь сообщила, что ее мать шесть лет пропала без вести. Тогда на поиски были брошены все силы, однако они не принесли никаких результатов. Накануне исчезновения женщина проживала с мужчиной, который может быть причастным к преступлению. Сейчас правоохранители объявили его в розыск. Кроме того, они устанавливают все причины и обстоятельства, приведшие к трагедии. Следствие продолжается.

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