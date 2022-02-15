В Каменском из городской детской больницы сбежал 12-летний Ярослав Демидович. Как сообщает "Днепр Час", ребенок пропал вечером 14 февраля.

А 13 февраля его в медучреждение привезли сотрудники ювенальной юстиции, ведь обнаружили его на улице в ночное время без сопровождения взрослых. Однако не прошло и суток, как дежурная медсестра заметила его исчезновение из отделения. Она сразу сообщила об этом в полицию. Однако найти" по горячим следам " подростка правоохранители не смогли.

Поэтому теперь полиция обращается к жителям Каменского и Днепропетровской области с просьбой о помощи в поиске несовершеннолетнего. Пропавший подросток на вид 12 лет, рост около 153 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светлые волосы. В момент исчезновения мог быть одет в темные брюки и серую толстовку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении несовершеннолетнего Ярослава Демидовича, просят обратиться к Каменского районного отделения полиция по телефону: 096 586 94 41 или на спецлинию 102.

По данным Службы розыска детей ежегодно в Украине исчезают около 14 тысяч детей. Тем не менее, 97% находят в первые сутки после исчезновения. Однако насколько быстро будет найдена ребенок в первую очередь зависит, как быстро обратились в полицию.

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