В Днепре вандал разбил остановку общественного транспорта "Героев Майдана". Инцидент произошел в центре города 14 февраля,
В конструкции остановки разбито стекло. Свидетели рассказали, что сделал это 18-летний парень. Известно, что в полиции быстро установили его личность. Дебошир уже доставлен в участок.
В полиции сообщили, что молодой человек полностью признал свою вину. Теперь его ожидает наказание.
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Следует отметить, что акты вандализма в Днепре и области происходят регулярно. В начале февраля в Павлограде неизвестные украли герб города со стелы, а также разбили лавочки и урны на детской площадке. А в самом областном центре в январе украли герб города со стелы, а также разбили лавочки и урны на детской площадке. По словам свидетелей, сначала подросток повис на перилах и раскачивался. когда же трамвай начал двигаться неожиданно дал ногой в боковое стекло. От силы удара оно разлетелось вдребезги. Подросток, как ни в чем ни бывало, просто вышел на первой же остановке. Примечательным является тот факт, что никто из пассажиров не пытался остановить подростка. Кондуктор находился на время инцидента в другом вагоне. Поэтому когда малолетний вандал выбил стекло, некоторые пассажиры только пересели на другую сторону трамвая, чтобы им не дуло.
Напомним, в Днепре авто с детьми вынесло на встречную полосу: кадры с места ДТП
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