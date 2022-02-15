На Днепропетровщине создают территориальную оборону общин. Добровольческие формирования должны защищать города и села региона, сообщает "Телеканал D1".

В Днепропетровской ОГА отметило, что сейчас в регионе размещена бригада, в составе которой семь батальонов. Теперь же в области должны появиться еще и добровольческие формирования, которые будут действовать на территории городов и сел. В одно добровольческое формирование должно входить по меньшей мере пять человек, а вот максимальное количество не ограничено. Как не ограничено и количество самих формирований.

Стать бойцом сил территориальной обороны может каждый, кто имеет возраст от 16 до 60 лет. При этом не имеет судимостей за совершение тяжких или особо тяжких преступлений или двух и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

Желая должны обратиться в ближайший военкомат, пройти собеседование с инструктором и представителем подразделения территориальной обороны, военно-врачебную комиссию и предоставить определенный пакет документов.

С членами добровольческих формирований военные будут проводить учения по тактической, огневой, медицинской подготовке.

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