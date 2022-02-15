На Новом мосту в Днепре произошло ДТП, которое привело к большому затору. Как сообщает Depo.Днепр, 15 февраля на съезде столкнулись Hyundai и микроавтобус Mercedes.

Известно, что обе машины двигались по Новому мосту по средней полосе в сторону левого берега. Неожиданно микроавтобус подрезала машина и его начала бросать из стороны в сторону. Mercedes столкнулся с Hyundai, от чего последний отбросило в отбойник. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра.

В результате ДТП водитель легковушки начал жаловаться на боль в ноге. Однако сообщил, что к врачам за помощью обратится после оформления всех документов по аварии.

Долгое время на Новом мосту в сторону левого берега было затруднено движение автотранспорта. На месте аварии работали сотрудники Патрульной полиции Днепра.

Как уже сообщала Politeka, вчера, 14 февраля, в Днепре произошло ДТП, в котором пострадали дети. На проспекте Богдана Хмельницкого столкнулись Suzuki и Toyota Camry. Пострадавшими в этой аварии стали водитель Suzuki и две его пассажирки - 6-летние девочки. Мужчину скорая доставила в 16 городскую больницу с травмами руки и живота. А пассажирок Suzuki госпитализирован в детскую областную больницу. В одной из них больнице диагностировали травму головы, в другой - плеча. остановилась для поворота на высокой скорости врезавшийся легковой автомобиль ВАЗ. Одна из пассажирок, сидевшая на переднем сиденье, погибла на месте аварии. Водитель и еще два пассажира были госпитализированы в клиническую областную больницу им. Мечникова. Для того, чтобы их деблокировать из искореженного автомобиля спасатели применили специнструменты.