В Днепре конфликт между двумя водителями закончился пулевым ранением одного из них. Как сообщает "Днепр.Час", ссора между участниками движения произошла возле одного из торгово-развлекательных центров.

Около 17 часов 15 февраля неизвестный мужчина обстрелял из пистолета автомобиль КИА. В это время в нем находились водитель и женщина. Мужчина получил ранение пальца на руке, а у автомобиля на лобовом окне остался скол.

По словам пострадавшего, между ним и нападавшим возник конфликт на почве отсутствия взаимоуважения на дороге. Теперь устанавливать все обстоятельства происшествия, личность нападавшего будут правоохранители.

Как уже сообщала Politeka, на этой неделе в Ивано-Франковской области произошло дерзкое убийство. 14 февраля в полицию города Яремче позвонил стоматолог городской больницы и сообщил, что в стоматологический кабинет забежал неизвестный и несколько раз выстрелил в пациента, находившегося в кресле врача. После этого злоумышленник скрылся. Медик оказал пострадавшему первую неотложную помощь, однако, несмотря на все усилия, пациент умер. По данным местных СМИ застреленным оказался криминальный авторитет Игорь Дутка по прозвищу "Сухой". В 2017 году во время одной из перестрелок он получил многочисленные ранения и повреждения. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия и идет поиск причастных.

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