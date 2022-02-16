На Днепропетровщине начались антитеррористические учения. Об этом
Во время многоэтапных учений, стартовавших 15 февраля, будут отрабатывать контрдиверсионные действия. В ведомстве сообщили, что силовики должны отработать защиту объектов критической инфраструктуры, научиться выявлять и задерживать условных диверсантов.
Для этого в обучении будет использоваться спецтехника и вооружение. Вероятно на некоторое время в регионе может быть внедрен особый режим. Во время которого будет временное ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, проверки документов и осмотр личных вещей и авто.
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Служба безопасности Украины в Днепропетровской области обращается ко всем жителям региона отнестись к возникновению неудобств с пониманием. Чтобы избежать неприятных ситуаций гражданам необходимо всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность и спокойно реагировать на требования правоохранителей.
Также силовики призывают всех, кто заметит подозрительных лиц, повышенный интерес к объектам критической инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления и используют при этом видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, сообщать об этом правоохранителям.
Продлится обучение, по предварительному плану, до начала марта.
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