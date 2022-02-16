В Днепре родители малолетних детей, пренебрегая всеми правилами безопасности, вышли на прогулку на тающий лед. Соответствующее видео на днях появилось в Telegram-канале "Х. Днепр".

Некоторые пробуют лед на прочность у берега. Однако нашлось достаточное количество "отважных", отошедших по льду далеко от берега. До них, похоже, не дошли предупреждения спасателей, ни новости о жертвах неосмотрительности.

Конечно подобное видео вызвало большое количество комментариев. Большинство из пользователей социальных сетей, осуждают родителей, которые так безответственно относятся к безопасности собственной жизни и жизни своих детей. Тем более в такую хорошую, солнечную погоду можно придумать множество развлечений на улице, которые будут безопасными.

Как уже сообщала Politeka, в Кривом Роге под лед провалились две девочки. Трагедия произошла в минувшие выходные. По словам свидетелей, девушки пытались перейти искусственный водоем - балка "Калетина" - по слезливой трубе. Однако не удержались и упали вниз. Во время падения лед под детьми треснул и девушки оказались в ледяной воде. Им на помощь бросились местные жители, впоследствии присоединились и спасатели. Одну девочку удалось быстро достать из воды и экстренно доставить в больницу. Тело другой нашли через пол часа на глубине 4 метра. По предварительной версии, во время падения девочка получила тяжелые травмы и скончалась мгновенно.

Напомним, видео ДТП на Новом мосту появилось в сети: образовалась огромная пробка

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