На Днепропетровщине, в Райпольской школе №1 найдено тело технического работника заведения. Как сообщает "Днепр. Время" жуткую находку обнаружил школьный охранник.
По словам свидетеля, вечером 14 февраля он увидел в уличном туалете веревку, которая была спущена вниз. Рядом были разбросаны различные инструменты. Почуяв неладное, охранник вызвал полицию. Правоохранители обнаружили тело мужчины в туалете на глубине двух метров. Известно, что погибший 1957 года рождения и работал в школе техническим работником.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства гибели мужчины. Идет следствие.
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Как уже сообщала Politeka, в Кривом Роге на днях с балкона на пятом этаже выпал подросток и... остался жив. По сообщению полиции, инцидент произошел ночью 14 февраля в одном из общежитий города. 13-летний мальчик был дома со своей 17-летней сестрой. Их мать была на работе. Около полуночи юноша вышел покурить на балкон. Но его заметила сестра. Похоже от неожиданности парень упал с балкона. При падении подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы головы, грудины и спины. Мальчику оказана экстренная медицинская помощь и сейчас его жизни ничто не угрожает.
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