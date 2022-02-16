В Днепре жители одного из общежитий города уже на протяжении 15 лет страдают от нашествия тараканов, вони и антисанитарии. Дело в том, что их соседка несет мусор с улицы в собственную комнату, сообщает Днепр.Регион.

Из выбитых дверей вываливается хлам, однако саму владелицу это похоже не сильно беспокоит. По словам жителей, в доме пожилой женщины живут в придачу еще и коты. Животных около десяти.

Соседи отмечают, что женщина ранее работала на "Южмаше" и занимала там руководящую должность. Давно уже получила комнату в общежитии, однако лет с 15 назад начала ходить по помойкам и собирать всяческий хлам.

Возле комнаты и по всему коридору невыносимая вонь. Из комнаты разлезаются тараканы. Однако к таким условиям пожилая женщина приспособилась давно. Ест у входа, а когда необходимо попасть в комнату - прибегает, практически, к альпинистским способам.

В компании "Жилсервис-5", являющейся балансодержателем общежития, сообщили, что знают о существующей проблеме. Несколько раз вывозили мусор и дважды устанавливали двери. Однако их все равно выбивают, потому что из-за количества хлама просто невозможно попасть внутрь. Кроме того, у владелицы нет документов - похоже потерялись в комнате среди мусора.

Также в компании отметили, что не могут просто так вывести и выбросить хлам, ведь по закону это является частным имуществом. Поэтому у соседей такой неряхи есть только один выход - обращаться в суд.

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