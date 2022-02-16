Сначала загорелся один автомобиль, а затем огонь перекинулся на те, что стояли по соседству.

В Днепре поздно вечером 15 февраля пылали сразу три машины. Об этом сообщает "Репортер".

На проспекте Б. Хмельницкого сначала запылала "Тойота", а затем огонь перекинулся на "Фольксваген" и "Форд", что стояли рядом. Пожар заметили соседи владельца одной из машин. Они сообщили мужчине и вызвали пожарных.

Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что в одном из автомобилей находится газобаллонное оборудование. К счастью обошлось без человеческих жертв.

По словам владельца одного из автомобилей, причиной пожара мог быть поджог. Мужчина рассказал, что недавно женился на женщине, имеющей ребенка. Против этого выступал отец девочки. Более того даже угрожал расправой, за то что мужчина подвозит ребенка в школу.

Однако окончательные выводы относительно возникновения пожара должно установить следствие. на место происшествия работали оперативники и следователи. Начато расследование.

Как уже сообщала Politeka, на этой неделе огнеборцы ликвидировали в Днепре масштабный пожар, дым от которого был виден на несколько километров. В одном из районов областного центра загорелось двухэтажное здание. И хотя она признана непригодной для жилья, на втором этаже была расположена жилая квартира. Спасателям понадобилось более часа, чтобы полностью ликвидировать пожар. К счастью погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Днепре сотрудница банка продала данные клиентов: "Цены стартовали от 20 тысяч гривен"

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