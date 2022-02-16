Еще год назад это была захламленная территория с несколькими скамейками, помойками и разбитой детской площадкой. Однако сейчас сквер на Клочко почти превратили в комфортное пространство для отдыха горожан. Но похоже не всем это нравится, сообщает 34 канал.

На его реставрацию было выделено 24 миллиона гривен. Реставрационные работы еще продолжаются. Недавно были установлены спортивные тренажеры, а на днях их уже разбили. Как и новенький батут. Кроме того, вандалы обрезали провода декоративной подсветки, обрисовали скамейки.

По словам местных жителей, это дело рук подростков, которые повадились тут "отдыхать". Довольно своеобразно.

Правда, некоторые из горожан жалуются на качество установленного оборудования. Якобы батут сломался не потому, что на него залезли 4-5 подростков, а из-за качества. Такие обвинения представитель подрядной организации, выполняющей реконструкцию, отвергает на сразу. Ведь все установленное оборудование имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие качество и прочность изделия. Кроме того, в них отмечается и какая нагрузка выдержит снаряжение.

В управлении департамента капитального строительства Днепровской горсовета сообщили, что найти вандалов, которые разбили сквер на Клочко практически невозможно. Там ведь еще не установлены камеры видеонаблюдения. По предварительным расчетам отремонтировать сломанное будет стоить около 20 тысяч гривен. Планируют это сделать через несколько недель. За это время также вложат антитравматическое покрытие и сделают освещение.

Официально открыть сквер на Клочко обещают уже в марте.

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