В Днепре неизвестный хотел поджечь дом в котором находилась семья с ребенком. Инцидент, который мог привести к трагедии произошел ночью 16 февраля, сообщает "Репортер".

По словам мужчины, который проживает в частном доме, поздно ночью он услышал, что что-то упало на крышу дома. Вышел на улицу и увидел, что от забора отбегает неизвестный мужчина. А на крыше начинается пожар.

По предварительной информации, неизвестный бросил в сторону дома бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Буквально за считанные минуты весь дом охватил огонь.

К счастью, жене и ребенку хозяина удалось самостоятельно выбраться из дома. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия прибыли правоохранители. Именно Они должны установить личность неизвестного мужчины и причины, побудившие его к такому ужасному поступку.

Как уже сообщала Politeka, сегодня ночью, практически в центре города, пылали одновременно три автомобиля. По предварительной версии, одной из вероятных причин возникновения пожара является поджог. Хотели отомстить владельцу одного автомобиля. Другие две машины пострадали только из-за того, что стояли рядом. По данным правоохранителей сначала запылала "Тойота", а уже потом огонь перекинулся на "Форд" и "Фольксваген". Спасателей и полицию вызвали местные жители, ставшие свидетелями пожара.

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