С первого января вступил в действия новый закон, согласно которому все предприниматели должны работать только с помощью кассовых апартов или специальных программных РРО, устанавливаемых на различные гаджеты. Против такого нововведения протестовали ФОПы по всей стране. Однако к ним не прислушались.

С начала нового года в Днепре многие ФОПы прекратили свою деятельность, сообщает gorod.dp.ua по словам финансовых экспертов среди основных причин роста стоимости коммунальных услуг, аренды. Кроме того, для многих предпринимателей 2-4 групп непосильным бременем стало обязательное приобретение кассового аппарата, расходы на обучение для работы на нем, а потом еще и ежемесячная оплата за его обслуживание.

Постоянное обновление программ, необходимость изучать все тонкости работы и отчетности с кассовым аппаратом заставляет частных предпринимателей нанимать бухгалтеров или пользоваться услугами консультантов. Это несет дополнительные расходы. Которые для большинства становятся просто непозволительными. Поэтому если в январе ФОПы еще немного работали, то в феврале начали массово сворачивать деятельность. Пока еще неизвестно, сколько предпринимателей в Днепре и области решили закрыться. Скорее такие данные будут известны ближе к апрелю.

Сейчас в Украине без кассовых аппаратов могут работать ФОПы 1 группы налогообложения, имеющие небольшой оборот.

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