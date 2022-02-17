Возле Днепра, в Каменском районе, 16 февраля произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Еще двое получили многочисленные травмы. По
По предварительной информации, водитель ВАЗ не справился с управлением. В результате чего машина съехала с дороги и перевернулась. На место ДТП погиб 31-летний мужчина, являвшийся пассажиром легковушки. Водитель и второй пассажир получили травмы различной степени тяжести. Им помогли выбраться из искореженной машины местные жители, ставшие свидетелями аварии. Скорой помощью они были госпитализированы в Каменскую городскую больницу.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Правоохранители должны выясниться все обстоятельства, приведшие к трагедии.
Как уже сообщала Politeka, 15 февраля на Новом мосту в Днепре произошло ДТП, которое на длительное время существенно осложнило движение транспорта в сторону левого берега. Практически на съезде с моста столкнулись Hyundai и микроавтобус Mercedes. От удара легковушку отбросило на отбойник. По словам водителя микроавтобуса во время движения на мосту его подрезала машина, от чего Mercedes начало бросать из стороны в сторону.
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Момент аварии зафиксировали камеры Ситуационного центра Днепра. Водитель Hyundai начал жаловаться на боль в ноге, однако к врачам решил обратиться уже после оформления ДТП.
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