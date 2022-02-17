Спасатели призывают жителей региона быть крайне аккуратными на улице.

В Днепре объявлено очередное штормовое предупреждение. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

17 февраля, в Днепре и области ожидаются порывы ветра силой до 15-20 м/сек. Поэтому спасатели просят жителей региона быть осторожными, находясь на улице и воздержаться от прогулок под деревьями.

В течение 17 февраля прогнозируется облачная погода с небольшим дождем. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла.

18 февраля будет снова облачно. Ночью пройдет дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до 3 градусов тепла, днем температура составит 5-10 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами 7-12 м / с.

По прогнозам синоптиков в субботу, 19 февраля будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 12 градусов тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Как уже сообщала Politeka, синоптики сообщили, что в феврале уже существенных морозов ожидать не следует. В большинстве регионов до конца зимы погода будет по-весеннему теплая, без существенных осадков. Однако не исключительно, что будут сильные порывы ветра.

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