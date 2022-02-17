Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В Кривом Роге возле оптового рынка Hyundai протаранил маршрутку с пассажирами. Как сообщают "Свои. Кривой Рог", в результате ДТП пострадали два человека.

По предварительной информации, водитель Hyundai не справился с управлением и машину вынесло на встречную полосу. Где в то время ехала маршрутка с пассажирами. Легковушка просто протаранила микроавтобус.

В результате аварии травму головы получил водитель Hyundai, в одной из пассажирок маршрутки травмирована челюсть. На месте аварии работают полицейские и следователь по ДТП.

Как уже сообщала Politeka, в центре Днепра 17 января произошла разрушительная автотроща. Причины - несоблюдение правил дорожного движения и скоростного режима. На перекрестке проспекта поля и улицы Ульянова столкнулись две легковые машины. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Они зафиксировали, что водитель машины Mazda двигался по проспекту Поля, однако его скорость была значительно выше, чем разрешается правилами. В то же время по улице Ульянова двигался Volkswagen. Водитель проехал на запрещенный сигнал светофора. Как результат-ДТП, в котором пострадали и водители, и машины. Мужчины были госпитализированы в одну из городских больниц. А автомобили ждет длительный ремонт.

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