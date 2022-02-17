В Днепре зооволонтеры ищут добрые руки для бывших охранников печально известного отеля "Парус". Соответствующее объявление появилось в Facebook-сообществе "Экстренная помощь животным Днепр".

Как уж рассказывала Politeka, в начале февраля была окончательно решена судьба печально известного недостроя отеля "Парус". Здание передано в собственность общины. Однако достраивать отель уже нет смысла, поэтому городские власти решили его снести. На его месте будет построен современный город в городе с бизнес-школами, бизнес-инкубаторами, новыми музеями и тому подобное.

И вот как выяснилось, в течение нескольких лет территорию вместе с охранниками защищали трое собак. Они отважно стерегли территории от преступников, отпугивали незваных гостей и вандалов.

По словам охранников, несколько лет назад неизвестные выбросили беременную собаку возле "Паруса". Животное родила щенков, которых охранников по возможности раздали неравнодушным, кроме двух. Поэтому так и остались жить возле "паруса" три собаки. Их подкармливали охранники и зооволонтеры. При содействии последних, собак простерилизовали, привили и регулярно обрабатывали от паразитов.

Теперь же охранников уволили, а собак отправили в КП "Зооконтроль". Тем не менее, находиться там животные могут не более двух недель. Поэтому сейчас волонтеры ищут дом или хотя бы временную передержку.

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