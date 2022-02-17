Турист ушел с подъемника не в ту сторону.

Вечером 16 февраля спасатели Службы Спасения Закарпатской области искали на Драгобрате отдыхающего из Днепра. За сообщением ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области, турист заблудился в районе горнолыжного комплекса из-за густого тумана.

Как удалось выяснить впоследствии, днепрянин сначала катался на сноуборде, а затем решил перейти с подъемника "Вершина Карпат" к "Карпатской Чайке». Но из-за густого тумана потерял ориентиры и поехал не в ту сторону.

Мужчина не растерялся и, как только понял, что заблудился, позвонил спасателям за помощью. Чрезвычайники поддерживали постоянную связь с туристом, во время которого вывели мужчину к верхней станции подъемника «Карпатская чайка». Там его уже ждали сотрудники Службы спасения, которые отвели дніпрянина до отеля.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Карпатских горах спасатели разыскивали туристов из Одессы: трех мужчин и женщину. Известно, что они пренебрегли всеми рекомендациями по безопасности и отправились в Гори, несмотря на плохие условия. К поискам туристов были привлечены сотрудники трех горных поисково-спасательных отделений. К счастью, данная поисковая операция закончилась успешно. Туристы вышли на связь со спасателями и сообщили о своем месте нахождения.

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