В Кривом Роге 35-летний мужчина поджег свою сожительницу. Об этом
По предварительным данным инцидент произошел в Терновском районе городе. Между мужчиной и его 28-летней девушкой возникла ссора. В ходе выяснения отношений, мужчина вытащил зажигалку и поджег молодой женщине волосы.
Девушка получила многочисленные ожоги лица, головы и рук. Она была срочно госпитализирована в городскую больницу.
Что стало причиной такого ужасного поступка мужчины - пока не сообщается. Полиция должна установить все обстоятельства произошедшего события. Следствие продолжается.
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Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в Днепре неизвестный мужчина пытался сжечь дом, в котором в то время находилась семья с маленьким ребенком. Глубокой ночью хозяин услышал непривычные звуки и вышел во двор. Он увидел, как от забора отбегает неизвестный мужчина. А крыша дома начинает пылать. Мужчине удалось быстро вывести на улицу жену и ребенка. Ведь практически через мгновение пламя охватило дом.
По предварительной информации неизвестный мужчина бросил на крышу дома бутылку с легковоспламеняющейся смесью. На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Первые потушили пламя. Вторые должны установить личность неизвестного мужчины и выяснить, зачем он хотел поджечь дом.
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