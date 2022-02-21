В Кривом Роге 35-летний мужчина поджег свою сожительницу. Об этом сообщают "Свои. Кривой Рог".

По предварительным данным инцидент произошел в Терновском районе городе. Между мужчиной и его 28-летней девушкой возникла ссора. В ходе выяснения отношений, мужчина вытащил зажигалку и поджег молодой женщине волосы.

Девушка получила многочисленные ожоги лица, головы и рук. Она была срочно госпитализирована в городскую больницу.

Что стало причиной такого ужасного поступка мужчины - пока не сообщается. Полиция должна установить все обстоятельства произошедшего события. Следствие продолжается.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в Днепре неизвестный мужчина пытался сжечь дом, в котором в то время находилась семья с маленьким ребенком. Глубокой ночью хозяин услышал непривычные звуки и вышел во двор. Он увидел, как от забора отбегает неизвестный мужчина. А крыша дома начинает пылать. Мужчине удалось быстро вывести на улицу жену и ребенка. Ведь практически через мгновение пламя охватило дом.

По предварительной информации неизвестный мужчина бросил на крышу дома бутылку с легковоспламеняющейся смесью. На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Первые потушили пламя. Вторые должны установить личность неизвестного мужчины и выяснить, зачем он хотел поджечь дом.

Напомним, в Карпатах заблудился турист из Днепра: катался на сноуборде в тумане

Также Politeka писала, дерево упало на авто в Днепре: фото последствий непогоды