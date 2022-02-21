В Днепропетровской области в Павлограде, погиб горняк. Как сообщает Depo.Днепр, трагедия произошла на шахте Героев Космоса.

20 февраля на горизонте 235 м был травмирован горняк по ремонту горных выработок участка шахтного транспорта. Мужчину пыталась спасти реанимационная бригада. Однако полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.

На предприятии создана специальная комиссия, которая должна выяснить причины, приведшие к гибели рабочего.

Как сообщала Politelka, в конце прошлого года на шахте "Днепровская" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" трое рабочих в результате аварии получили травмы разных степеней тяжести. В прессслужбе отметили, что в 1101 лав во время во время выемки угля разорвалось крепление тяговой цепи добывающего комбайна. Трое работников были травмированы цепью. Для пострадавших сразу были вызваны спасатели и медицинские работники. После осмотра шахтеров, врачи сообщили, что получены травмы легкой и средней тяжести. Однако жизни они не угрожают. Расследовали этот трагический случай сразу две комиссии - самого предприятия и государственной службы Украины по вопросам труда. Следует отметить, что профессия горняка считается одной из опасных.

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