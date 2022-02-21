В Днепре на станции Горяиново поезд "Киев-Запорожье" сбил мужчину. Как
57-летний мужчина получил многочисленные травмы. Он был доставлен в областную клиническую больницу имени Мечникова. Однако несмотря на все усилия врачей мужчина умер утром 21 февраля.
Правоохранители сейчас выясняют был ли это несчастный случай или попытка самоубийства. Идет следствие.
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Как уже сообщала Politeka, 15 февраля в Одесской области женщина бросилась под поезд. По словам соседей, погибшая оставила предсмертную записку. Известно, что семьи женщины была достаточно обеспеченной, однако сама погибшая часто делала нелогичные действия. Женщина работала в одной из городских больниц главным бухгалтером. У нее был 17-летний сын, который сейчас является студентом вуза. Парень учится на физико-химическом факультете. По информации соседей, в семье никто не употреблял спиртного, с бывшим мужем у женщины были равные отношения.
Однако то есть одно" НО", которое, по мнению знакомых, и привело к трагедии. Погибшая постоянно брала кредиты на крупные суммы. Похоже именно это и побудило женщины покончить с жизнью. Ведь в своей предсмертной записке, что была адресована сыну, она написала: "Я любила тебя, как могла. Я загнала себя в тупик. Просто нет смысла дальше жить...".
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