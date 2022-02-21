В Днепре на станции Горяиново поезд "Киев-Запорожье" сбил мужчину. Как сообщает "Информатор", трагедия произошла вечером 20 февраля.

57-летний мужчина получил многочисленные травмы. Он был доставлен в областную клиническую больницу имени Мечникова. Однако несмотря на все усилия врачей мужчина умер утром 21 февраля.

Правоохранители сейчас выясняют был ли это несчастный случай или попытка самоубийства. Идет следствие.

Как уже сообщала Politeka, 15 февраля в Одесской области женщина бросилась под поезд. По словам соседей, погибшая оставила предсмертную записку. Известно, что семьи женщины была достаточно обеспеченной, однако сама погибшая часто делала нелогичные действия. Женщина работала в одной из городских больниц главным бухгалтером. У нее был 17-летний сын, который сейчас является студентом вуза. Парень учится на физико-химическом факультете. По информации соседей, в семье никто не употреблял спиртного, с бывшим мужем у женщины были равные отношения.

Однако то есть одно" НО", которое, по мнению знакомых, и привело к трагедии. Погибшая постоянно брала кредиты на крупные суммы. Похоже именно это и побудило женщины покончить с жизнью. Ведь в своей предсмертной записке, что была адресована сыну, она написала: "Я любила тебя, как могла. Я загнала себя в тупик. Просто нет смысла дальше жить...".

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