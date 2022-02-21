На что ни пойдешь, лишь бы получить лайки и просмотры.

В Днепре на автомойке вместо машины мыли... мужчину. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Днепр оперативный".

На одной из моек самообслуживания молодой человек решил помыть себя вместо машины. На видео он стоит весь в пене, а его напарник поливает из шланга. Еще один "друг" снимает происходящее на мобильный телефон. А рядом кто имеет свою машину. Похоже молодые люди решили сделать прикольное видео чтобы в дальнейшем разместить его в TikTok. Обычно подобные видео набирают большое количество лайков и просмотров.

Пользователи социальных сетей веселье молодых людей не разделяют. Большинство отмечали, что подобные "развлечения" являются весьма опасными. Ведь, кроме того, что молодой человек рискует заболеть простудными заболеваниями. Они имеют агрессивные вещества, которые в большинстве случаев вызывают сильные аллергические реакции. Поэтому молодой человек рискует получить сильное раздражение кожи.

Как сообщает Politeka, социальные сети, которые пользуются популярностью у молодежи, могут помочь и старшему поколению. Например, 84-летняя Ярослава Николаевна Козак стала звездой TikTok. Внучка пожилой женщины создала аккаунт для бабушки, чтобы отвлечь ее от последствий онкологической болезни. Теперь небольшие видео с женщиной просматривают десятки тысяч подписчиков. И не только из Украины.

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