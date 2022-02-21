В Днепре ссора соседей закончилась резней. Об этом сообщает "Репортер. Днепр".

Как стало известно, вечером 20 февраля в одном из домов по улице Калиновой произошел конфликт между соседями. Сначала один из соседей получил замечание от соседки из-за того что полил в общем коридоре. Потерпевший пытался ударить женщину, но за нее вступился собственный муж. Последний выхватил нож и ударил оппонента несколько раз. Мужчина получил несколько ранений в живот, плечо и ключицу.

Пострадавший был госпитализирован в одну из местных больниц. А вот с соседом, нанес ранения будут разбираться правоохранители. Они должны выяснить все обстоятельства этого чрезвычайного происшествия.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе стало известно, что в Днепре неизвестные вандалы изуродовали парк, которой еще даже не успели полностью реставрировать. На ремонтные работы в сквере на Клочко было выделено 24 миллиона гривен. За эти средства были установлены новые тренажеры, скамейки, современная детская площадка. Однако уже вандалы раскурочили часть спорт тренажеров, изувечили батут, обрезали провода декоративной подсветки, обрисовали скамейки. Кто именно это сделал - неизвестно. В сквере еще не успели установить камеры видеонаблюдения. Однако после этого случая они обязательно появятся в ближайшее время.

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