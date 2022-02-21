В Днепре в заброшенном здании был найден труп мужчины. Как сообщает "Информатор", ужасную находку обнаружили сотрудники Муниципальной гвардии.

На теле мужчины, который был найден в заброшенном Дворце профилактики, при визуальном осмотре видимых телесных повреждений не было обнаружено. Так что стало причиной смерти сейчас доподлинно не известно. Однако тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу. Поэтому ждут выводов экспертов.

На месте происшествия продолжают работать правоохранители. Сейчас они выясняют все обстоятельства трагедии. Возле Дворца профилактики продолжают дежурить сотрудники патрульной полиции и муниципальной гвардии.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе подобная жуткая находка была обнаружена в одном из парков Днепра. Утром 15 февраля работник парка Шевченко в заброшенном здании кафе нашел тело мужчины. На вид погибший имел 45-50 лет. По заключению судебно-медицинского эксперта, прибывшего на место происшествия, тело умершего мужчины пролежало в здании почти месяц. Однако что стало причиной смерти из первичного осмотра не было понятно. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Теперь кроме обстоятельств приведших к трагедии, правоохранителям необходимо выяснить и личность погибшего.

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