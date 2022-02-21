С наступлением теплой погоды на улицах Днепра снова начали размещать самокаты, которые можно брать на прокат. Однако активизировались и вандалы. Фотоподтверждение этом появилось в Telegram-канале "Х. Днепр".

В реке возле ресторана "Поплавок" прохожие заметили самокат, похожей на те, что предлагают в аренду. Вероятнее всего, вандалы украли технику в ночь на 21 февраля.

"Сезон выброшенных самокатов в Днепре можно считать открытым"- подписали фото пользователи социальных сетей. Следует отметить, что шеринговые самокаты часто ломают или похищают. И хотя на большинстве из них стоят различные принадлежности против преступников, часто вандалов это не останавливает.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре появились необычные воры. Из квартир они воруют не только драгоценности и деньги, но и щенков. Необычный случай произошел на прошлой неделе на жилом массиве Победа-5. Известно, что воры попали в квартиру, которая расположена на втором этаже через балкон. Они полностью перевернули все помещение дороги дном. Не покопались покопаться и в детских игрушках из дома забрали все драгоценности и деньги. А еще трехмесячный щенок французского бульдога. Теперь владелица животного разыскивает его по социальным сетям и доскам объявлений.

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