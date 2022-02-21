На Днепропетровщине пациент Павлоградской больницы покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла в эти выходные, сообщает "Днепр ЧАС".

Как стало известно, 72-летний мужчина проходил лечение в терапевтическом отделении городской больницы №4. Утром 20 февраля, пожилого мужчину нашли медсестры. Он повесился на медицинском бинте, который привязал к металлическому оборудованию, вмонтированное в стену палаты.

Пока неизвестно, что побудило мужчину к такому ужасному поступку. Также не сообщается оставил ли он по себе предсмертную записку. В больнице работать правоохранители. Они должны разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Как уже сообщала Politeka, в начале февраля на Днепропетровщине 64-летний мужчина пытался свести счеты с жизнью, подорвав себя на гранате РГД-5. О взрыве в полицию сообщил сосед. Как выяснилось пожилой мужчина взорвал гранату в собственном доме. В результате взрыва он получил многочисленные тяжелые ранения. Мужчину быстро госпитализировали в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался в приемном отделении.

На месте взрыва правоохранители обнаружили спусковой рычаг, предохранительную чеку и осколки от гранаты. По словам соседей, погибший болел раком горла. Именно эта тяжкая болезнь и стала причиной такого ужасного поступка.

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