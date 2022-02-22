В Днепре мошенники снова начали использовать детей. Об этом сообщает dnipro.info.

На днях горожанка Илона Тюльпа рассказала, что ей с неизвестного номера позвонил ребенок, называвший женщину мамой. Затем трубку взяла неизвестная женщина и сообщила, что она следователь. И ребенок Илоны находится рядом с ней. Ее задержали за то, что она якобы сбила другого ребенка. Малыш теперь находится в реанимации, а Илоне необходимо подъехать и забрать свою дочь. Женщина решила уточнить о каком ребенке идет речь, ведь у нее три дочери. Самая старшая находится в Польше, средняя, на время звонка, находилась в школе, а младшая была рядом с мамой. На что" следственная " в довольно грубой форме спросила, Может ли мать не узнать собственного ребенка.

После звонка лжеследователя, Илона Тюльпа связалась со средней дочерью и выяснила, что с ней все в порядке. Так что это была попытка мошенничества.

Подобные звонки и раньше поступали жителям Днепра и области. Все происходило по стандартному сценарию. Вроде бы ребенок, тому к кому позвонить, попал в неприятности и чтобы его "отмазать" следует заплатить кругленькую сумму. Однако, по словам женщины, этот звонок отличается тем, что в трубке был слышен именно детский голос. Похоже теперь чтобы обмануть горожан, мошенники не брезгуют ни чем.

Напомним, в Кривом Роге Hyundai протаранил маршрутку: есть пострадавшие среди пассажиров, фото с места

Также Politeka писала, в центре Днепра произошла разрушительная автотроща: видео момента