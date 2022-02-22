Коммунальное предприятие "Днепрводоканал" нанимает коллекторов. Они будут выбивать деньги из должников, об этом свидетельствуют опубликованные тендерные предложения в системе Prozorro.

Предполагается, что коллекторы будут отключать канализацию и горожанам, имеющим долги за услуги водоснабжения и водоотведения. За это коммунальное предприятие "Днепрводоканал" планирует уплатить до 999 тыс. гривен. Также обнародован поквартирный реестр должников, которые имеют задолженности от 14 тыс. до 41 тыс. гривен. Всего же коллекторы могут выбить из горожан более 33 млн гривен задолженности.

Обычно коллекторы сначала отправляют должникам уведомление. письма, совершающие встречи. Но не исключается в отключение от водоотведения.

Как уже сообщала Politeka, за прошлый год долги украинцев вырасти почти на 30%. Лишь только за коммунальные услуги они задолжали более 72 млрд гривен. Однако на первом месте все же - должники по кредитам. Следует отметить, что все должники собраны в Едином реестре. Попадание в этот список влечет за собой существенные ограничения. Например, украинцев-должников могут не выпустить за границу или заблокировать средства на банковских счетах. Также среди санкций для должников запрет покупки или продажи автомобилей, недвижимости или другого имущества.

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