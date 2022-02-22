22-летнюю военнослужащую Жанну Шарову, которая была ранена 27 января во время стрельбы на Южмаше, врачи Днепровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф доставили в Киев.

Об этом сообщил руководитель заведения Радий Шевченко на своей Facebook-странице. Девушка будет проходить дальнейшее лечение и реабилитацию в ГУ "Главный медицинский центр Министерства внутренних дел Украины".

22-летняя девушка была самой тяжелой пациенткой больницы. Во время стрельбы на Южмаше она получила многочисленные ранения живота, колена и плеча. Артемий Рябчук попал в девушку трижды. Пули пробили кишечник и задели позвоночник. Девушка потеряла три литра крови. Длительное время врачи не давали никаких прогнозов относительно этой пациентки. Однако девушка смогла выжить.

Врачи больницы Мечникова провели несколько операций. Жанна долгое время находилась в реанимационном отделении.

Как уже сообщала Politeka, 27 января на территории предприятия "Южмаш" солдат срочной службы Артемий Рябчук открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пять человек погибли и еще пятеро ранены. Стрелка задержали вечером того же дня. Свой поступок он объяснил неуставными отношениями между военно служащими, которые уже не мог терпеть.

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