22-летнюю военнослужащую Жанну Шарову, которая была ранена 27 января во время стрельбы на Южмаше, врачи Днепровского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф доставили в Киев.
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22-летняя девушка была самой тяжелой пациенткой больницы. Во время стрельбы на Южмаше она получила многочисленные ранения живота, колена и плеча. Артемий Рябчук попал в девушку трижды. Пули пробили кишечник и задели позвоночник. Девушка потеряла три литра крови. Длительное время врачи не давали никаких прогнозов относительно этой пациентки. Однако девушка смогла выжить.
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Врачи больницы Мечникова провели несколько операций. Жанна долгое время находилась в реанимационном отделении.
Как уже сообщала Politeka, 27 января на территории предприятия "Южмаш" солдат срочной службы Артемий Рябчук открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего пять человек погибли и еще пятеро ранены. Стрелка задержали вечером того же дня. Свой поступок он объяснил неуставными отношениями между военно служащими, которые уже не мог терпеть.
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