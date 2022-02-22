В Днепре врачи спасли 20-летнюю девушку, которая получила тяжелые травмы в результате серьезного ДТП. Об этом
Как рассказал врач, у девушки были разбиты кости черепа. Нейрохирург провел сложнейшую операцию. Для того, чтобы мозг расправился пришлось поднять кости черепа. Девушка находилась в состоянии комы второй степени.
Другой нейрохирург провел многочасовую операцию, благодаря чему не только удалось сохранить жизнь девушке, но и ее красивое лицо. Сейчас жизни девушке Ничто не угрожает.
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Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе на Криворожской трассе водитель ВАЗа врезалась в автомобиль спецтехники, который остановился чтобы вернуть в село Пашена Балка. В салоне кроме водителя находилось трое пассажирок. Одна женщина сидела на переднем сиденье и именно она получила самые тяжелые травмы. Женщина скончалась на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи. Еще двух пассажирок и водителя спасатели доставали из искореженного автомобиля с помощью специального инструмента. Все трое пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу им. Мечникова.
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