В Днепре врачи спасли 20-летнюю девушку, которая получила тяжелые травмы в результате серьезного ДТП. Об этом сообщил на своей Facebook-странице генеральный директор областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Как рассказал врач, у девушки были разбиты кости черепа. Нейрохирург провел сложнейшую операцию. Для того, чтобы мозг расправился пришлось поднять кости черепа. Девушка находилась в состоянии комы второй степени.

Другой нейрохирург провел многочасовую операцию, благодаря чему не только удалось сохранить жизнь девушке, но и ее красивое лицо. Сейчас жизни девушке Ничто не угрожает.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе на Криворожской трассе водитель ВАЗа врезалась в автомобиль спецтехники, который остановился чтобы вернуть в село Пашена Балка. В салоне кроме водителя находилось трое пассажирок. Одна женщина сидела на переднем сиденье и именно она получила самые тяжелые травмы. Женщина скончалась на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи. Еще двух пассажирок и водителя спасатели доставали из искореженного автомобиля с помощью специального инструмента. Все трое пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу им. Мечникова.

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