Теперь благами цивилизации смогут лишь те, кто нет долгов.

В Днепре в одном из ОСМД изобрели свой способ борьбы с должниками за коммунальные услуги. Жители без долгов могут пользоваться лифтом без ограничений, сообщает "Днепр Час".

Как сообщают сами жильцы, руководство ОСМД приняло решение, что лифтом могут пользоваться только те, кто исправно платит за содержание дома. А вот жителям, имеющим долг более трех месяцев ездить на лифте не смогут.

Известно, что в лифте будет установлена система, которая будет активироваться специальным магнитным ключом. Его стоимость составит 80 гривен. Также отмечается, что с помощью телефона можно будет активировать разовую поездку - на случай если пришли гости.

Данная система будет установлена уже в следующем месяце, сообщили в правление ОСМД.

Как уже сообщала Politeka, КП "Днепрводоканал" объявило тендер на определение коллекторской компании, которая будет выбивать деньги с должников. Коммунальщики даже уже обнародовали поквартирный список должников, которые имеют задолженности от 14 тыс. до 41 тыс. гривен. В целом коллекторская компания может получить более 33 млн гривен задолженности. При этом отмечается, что КП "Днепрводоканал" планирует оплатить эти услуги до 999 тыс. гривен.

Напомним, в Кривом Роге Hyundai протаранил маршрутку: есть пострадавшие среди пассажиров, фото с места

Также Politeka писала, в центре Днепра произошла разрушительная автотроща: видео момента