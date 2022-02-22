В Кривом Роге 19 февраля неизвестный мужчина напал на продавщицу одного из местных магазинов. Он ударил женщину камнем по голове и забрал из кассы деньги, сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Полицейские быстро выяснили личность нападавшего. Им оказался 30 летний местный житель. Мужчина уже имеет судимость. Правоохранители задержали нападавшего и сообщили ему о подозрении в совершении разбойного нападения.

Сейчас решается вопрос об избрании нападавшему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства его вины, молодому человеку грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре в заброшенном здании был найден труп неизвестного мужчины. Тело обнаружили работники Муниципальной гвардии. При первом, визуальном, осмотре не было найдено признаков насильственной смерти. Поэтому тело было передано на судебно - медицинском экспертизу, чтобы специалисты установили причину смерти. В заброшенном здании продолжали работать правоохранители, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. Кроме того, они должны установить личность погибшего. В полиции уже открыто уголовное дело. Идет следствие.

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