В Днепре спасателям понадобилось полчаса, чтобы унять сильный пожар. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

22 февраля около 14 часов на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в производственном ангаре, который расположен на левом берегу. Пожар был настолько сильным, что дым от него был виден на противоположном берегу.

На место пожара выехали два отделения пожарных. Когда чрезвычайники прибыли, выяснилось, что общая площадь пожара составляет около 50 квадратных метров. Через пол часа пожар был полностью ликвидирован. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Павлограде на шахте Героев Космоса произошла чрезвычайная ситуация. Вследствие которой был травмирован горняк по ремонту горных выработок участка шахтного транспорта. Трагедия произошла на горизонте 235 м. На место происшествия сразу выехала реанимационная бригада. Но, к сожалению, мужчина получил серьезные повреждения, которые были несовместимы с жизнью. На предприятии создана специальная комиссия, которая должна выяснить причины, приведшие к гибели рабочего.

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