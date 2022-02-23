Утро 21 февраля для жительницы жилого массива Тополь сложился весьма трагично. Как
Известно, что женщина вышла на свой балкон, который расположен на 6 этаже и упала с него. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи.
По предварительной версии, женщина совершила самоубийство. Но предсмертной записки после себя не оставила. Сейчас все обстоятельства трагедии должны выяснить правоохранители.
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Как уже сообщала Politeka, сообщения о подобных трагедиях в Днепре в последнее время участились. Так, в начале февраля, из окна собственной квартиры на 4 этаже 50-летняя женщина. Перед этим она попросила дочь снять с нее крестик. А потом ушло к себе в комнату. Через некоторое время родственники, находившиеся в квартире, заметили что в квартире стало прохладно. В комнате женщины окно было открыто нараспашку. А она лежала на улице под окнами. Погибшая не е оставила предсмертной записки, а родственники рассказали, что женщина никогда не говорила о самоубийстве. Так что стало причиной такого ужасного поступка - доподлинно неизвестно. Правоохранители продолжают расследование, в частности, устанавливают возможных свидетелей.
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