В Днепре на временной стоянке утром 23 февраля пылали сразу три автомобиля. Как сообщает "Днепр. Регион", чп произошло в Шевченковском района.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что сначала загорелся Volkswagen Caddy. Из него огонь распространился на другие машины, стоявшие вплотную. Пожар существенно повредил Daewoo Lanos и Mazda 626. Пожарным понадобилось пол часа, чтобы полностью потушить огонь.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Правоохранители должны установить, что стало причиной пожара.

Как уже сообщала Politeka, вчера, 22 февраля, чрезвычайники ликвидировали масштабный пожар на левом берегу Днепра. Как выяснилось впоследствии, пожар возник в производственном ангаре. Дым от нее был виден на противоположном берегу города. С огнем боролись два отделения ГСЧС в Днепропетровской области. Площадь пожара составила почти 50 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Еще одно чп произошло на днях в Павлограде. На шахте Героев Космоса на горизонте 235 метров погиб горняк - работник по ремонту горных выработок участка шахтного транспорта. Медики из реанимационной бригады пытались спасти мужчину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. На предприятии создана специальная комиссия, которая должна выяснить причины, приведшие к гибели рабочего.

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