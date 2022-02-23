В Днепре на временной стоянке утром 23 февраля пылали сразу три автомобиля. Как
Когда спасатели прибыли на место происшествия, выяснилось, что сначала загорелся Volkswagen Caddy. Из него огонь распространился на другие машины, стоявшие вплотную. Пожар существенно повредил Daewoo Lanos и Mazda 626. Пожарным понадобилось пол часа, чтобы полностью потушить огонь.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Правоохранители должны установить, что стало причиной пожара.
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Как уже сообщала Politeka, вчера, 22 февраля, чрезвычайники ликвидировали масштабный пожар на левом берегу Днепра. Как выяснилось впоследствии, пожар возник в производственном ангаре. Дым от нее был виден на противоположном берегу города. С огнем боролись два отделения ГСЧС в Днепропетровской области. Площадь пожара составила почти 50 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Еще одно чп произошло на днях в Павлограде. На шахте Героев Космоса на горизонте 235 метров погиб горняк - работник по ремонту горных выработок участка шахтного транспорта. Медики из реанимационной бригады пытались спасти мужчину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. На предприятии создана специальная комиссия, которая должна выяснить причины, приведшие к гибели рабочего.
Напомним, 20-летняя днепрянка попала в страшное ДТП: "разбило череп"
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