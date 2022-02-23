В Днепре заметили мужчину, который платил за покупки в супермаркете чужой карточкой. О вопиющем случае сообщили пользователи Facebook-сообщества "Реальный Левобережный".

В частности отмечается, что мужчина нашел на улице банковскую карточку. Но не сообщил о находке в банк, а решил воспользоваться собственноручно. Для этого скупился трижды в мясной лавке. Сумма каждой покупки не превышала 100 грн. Именно эта сумма не требует подтверждения операции пин-кодом. Однако банк заблокировал карточку после третьей операции. Мужчина пытался рассчитаться в другом торговом центре. А когда понял, что карточка заблокирована, выбросил ее.

Неравнодушные горожане сообщили о ситуации в банк и даже предоставили видео, на котором мужчина покупает продукты по чужой карточке. Также было написано заявление в полицию. А самым примечательным является тот факт, что мужчина приехал на автомобиле, номера которого попали на камеры видеонаблюдения. Так что узнать личность любителя скупиться на халяву дело времени. Сейчас от правоохранителей сейчас зависит как быстро и в каком движении будет разворачиваться продолжение этой истории.

В свою очередь пользователи соцсети призывают всех помочь сделать этого мужчину известным.

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