В Днепре задержали мужчину, который глумился над памятниками на городском кладбище. Об этом сообщает dnepr.info.

Во вторник, 22 февраля, на одном из городских кладбищ, что расположено на проспекте Хмельницкого, заметили мужчину, который ходил по кладбищу с инструментами. С их помощью он планировал снять с памятников металлические конструкции, чтобы впоследствии сдать в пункт приема металлолома.

Как отметили в полиции, преступник до задержания успел повредить несколько памятников и даже пытался вывести металлолом на велосипеде. Он был задержан правоохранителями и доставлен в ближайший участок полиции. Теперь полицейские должны выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре вандалы повредили парк, в котором даже еще не закончили реконструкцию. Речь про сквер на Клочко. на его реконструкцию было выделено 24 миллиона гривен. За эти средства уже обновлено освещение, установлена детская площадка и спортивные тренажеры. Именно последние и стали "жертвами" вандалов. Как и новенький батут. Кроме того, повреждена декоративная подсветка и обрисованы скамейки. Как сообщил представитель подрядной организации ремонтные работы дополнительно "потянут" еще около 20 тысяч гривен. Официально открыть сквер на Клочко обещают уже в марте.

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