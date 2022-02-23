В Днепре школьницы начали убирали за свиньями-взрослыми. Соответствующие фото
В частности, пользователь Дмитрий Годзилович, что выложил фотографии, отметил, что девушки убирают окурки, которые выбрасывают жители дома: "вся территория под окнами усыпана бычками - улица Это не дом. Можно гадить. Дети убирают."
Комментаторы под заметкой в своих мнениях разделились. Одни считают, что дети молодцы, а вот взрослым следует задуматься над собственным поведением. Другие же категорически против использования детей в таком "грязном деле".
"Неужели так трудно пепел и окурки оставить в пепельнице, чем швырять в окно?", "Возмутительно! Почему дети без перчаток?! Это, во-первых, а во-вторых - это занятие для детей? У меня под окнами часто валяются презервативы, как раз для такого случая?"- комментируют пользователи социальных сетей.
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Как сообщает Politeka, в Днепре руководство одного из ОСМД изобрело новый способ борьбы с должниками. С марта пользоваться лифтом в доме смогут только те, кто будет иметь специальный ключ. А вот для того, чтобы этот ключ получить нужно, во-первых, уплатить 80 гривен, а, во-вторых, не иметь долгов за содержание дома. А вот жителям, имеющим долг более трех месяцев ездить на лифте не смогут.
Напомним, масштабный пожар разгорелся на Левом берегу Днепра, видео: борьба с огнем затянулась на полчаса
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