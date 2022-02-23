Неравнодушные прохожие вызвали полицию, когда увидели женщину с коляской, которая едва держалась на ногах.

В Днепре пьяная женщина бросила на произвол судьбы полугодовалого ребенка прямо на улице. О вопиющем случае сообщает "Репортер".

Как стало известно, на улице Калнышевского прохожие днем 22 февраля заметили женщину с ребенком в коляске. Мать была в состоянии сильного алкогольного опьянения и даже не могла самостоятельно передвигаться. Неравнодушные прохожие вызвали полицию.

Когда правоохранители прибыли на вызов, женщина уже находилась в супермаркете. Однако на предложение пройти в отделение полиции, горе-мать начала вести себя неадекватно и даже пыталась убежать, забыв про коляску с ребенком.

Правоохранителям не оставалось ничего другого, как вызвать медиков. Врачи скорой помощи, в сопровождении сотрудника ювенальной полиции, доставили в больницу. Там его обследуют и будут держать, пока не решится дальнейшая судьба ребенка.

Как уже сообщала Politeka, в Харькове полицейские изъяли из семьи двух детей, которые несколько дней просидели голодными и долгое время проживали в антисанитарных условиях. Двух мальчиков 2 и 4 лет были доставлены в городскую детскую больницу. Там врачи должны провести тщательное обследование малышей. А сотрудники ювенальной превенции составили на родителей мальчиков административный протокол.

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