В Днепре машина частной скорой помощи попала в аварию возле больницы. Как сообщает Depo.Днепр, инцидент произошел вечером 22 февраля возле больницы №4.

Как стало известно, машина принадлежит частной скорой семейной медицине скатилась параметр возле больницы. Все из-за того водитель не поставил машину на ручник. "Скорая помощь" в этой аварии не получила никаких повреждений.

Что касается пандуса, то как сообщили в больнице, сейчас началась реконструкция

Однако как сообщили в больнице сейчас началась реконструкция приемного отделения. В рамках которого этот пандус будет полностью изменен и перестроен.

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Как уже сообщала Politeka, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова врачи спасли 20-летнюю девушку, которая в жуткой ДТП получила тяжелые травмы. По словам генерального директора медучреждения Сергея Рыженко, у пострадавшей были разбиты кости черепа.

Врачам-нейрохиругам пришлось провести несколько многочасовых операций, чтобы уберечь жизнь и здоровье молодой девушки. Для того, чтобы мозг расправился пришлось поднять кости черепа. Девушка находилась в состоянии комы второй степени. По словам врачей, сейчас ее жизни ничто не угрожает. Однако девушку ждет длительная реабилитация.

Напомним, 20-летняя днепрянка попала в страшное ДТП: "разбило череп"

Также Politeka писала, днепрян ждут отключения канализации: кому ждать коллекторов