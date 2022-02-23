В Днепре создают городской центр территориальной обороны. Соответствующую программу
Главной задачей данной программы будет налаживание сотрудничества между защитниками областного центра, городской власти. коммунальными предприятиями и другими стратегическими структурами. На это предусмотрено направить из бюджета 140 миллионов гривен. Причем это сумма на пять лет.
Городской центр по замыслу властей, должен быть комплекс, в котором можно размещать добровольцев, проводить их рекрутинг и подготовку. Также планируют, что во вновь созданном центре в дальнейшем будут проводить спортивные и патриотические выучки для молодежи. Для этого будет обустроен полигон проведения обучения и тренировок по огневой, тактической, медицинской подготовке и стрельбе.
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Как уже сообщала Politeka, 23 февраля по всей территории Украины объявлено введение чрезвычайного положения. В Донецкой и Луганской областях он действует с 2014 года. Предварительно чрезвычайное положение вводится на 30 дней, но его могут продлить еще на 60 дней. В областях, граничащих с Россией и Беларусью вводятся дополнительные ограничения. В частности, запрещено находиться на пограничной территории в ночное время и выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования. А также передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.
Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.
Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.
Также Politeka писала, что ограничения ввели в областях, граничащих с РФ и Беларусью: что теперь запрещено.