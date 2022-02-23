В Днепре создают городской центр территориальной обороны. Соответствующую программу приняли депутаты городского совета. Будет действовать она до 2026 года.

Главной задачей данной программы будет налаживание сотрудничества между защитниками областного центра, городской власти. коммунальными предприятиями и другими стратегическими структурами. На это предусмотрено направить из бюджета 140 миллионов гривен. Причем это сумма на пять лет.

Городской центр по замыслу властей, должен быть комплекс, в котором можно размещать добровольцев, проводить их рекрутинг и подготовку. Также планируют, что во вновь созданном центре в дальнейшем будут проводить спортивные и патриотические выучки для молодежи. Для этого будет обустроен полигон проведения обучения и тренировок по огневой, тактической, медицинской подготовке и стрельбе.

Как уже сообщала Politeka, 23 февраля по всей территории Украины объявлено введение чрезвычайного положения. В Донецкой и Луганской областях он действует с 2014 года. Предварительно чрезвычайное положение вводится на 30 дней, но его могут продлить еще на 60 дней. В областях, граничащих с Россией и Беларусью вводятся дополнительные ограничения. В частности, запрещено находиться на пограничной территории в ночное время и выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования. А также передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.

Также Politeka писала, что ограничения ввели в областях, граничащих с РФ и Беларусью: что теперь запрещено.