Оккупанты выпустили по окрестностям Кривого Рога несколько ракет
То, что "российская орда" продолжает обстреливать мирные города Украины, и сегодня, 10-го марта, две ракеты угодили по аэропорту в селе Лозоватка, относящемуся к Криворожскому району в Днепропетровской области, на своей странице в соцсети Facebook, написал глава военной администрации Кривого Рога,
В первую очередь, Александр Вилкул в очередной раз напомнил о сигнале "воздушной тревоги", особенно тем, кто относится к подобным предупреждениям слишком несерьезно: в этот четверг и двух ракет, "прилетевших" к Лозоватке, хватило, чтобы образовалось две воронки, каждая - около 5 метров. К счастью, люди не пострадали.
Тем не менее лучше не забывать, что сигнал "Воздушная тревога" всегда подается заблаговременно, и у граждан есть от 5 до 10 минут(зависит от того, откуда выпущены ракеты) для проследования в ближайшее укрытие.
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Небольшое фото, с результатами обстрела российскими оккупантами, доступно чуть ниже - на снимке виден густой столб дыма.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что из Изюма Харьковской области эвакуировали около 2 тысяч человек.
Также ранее мы информировали о том, что мужчина потерял всю семью после бомбежки под Киевом, но спас кота.
А до этого наш портал сообщали о том, что россияне используют для бомбежки жилых домов мощнейшие авиабомбы.