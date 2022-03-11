Утром этой пятницы, 11-го марта, российские оккупанты бомбили мирный Днепр

О том, что сегодня, около 6 часов утра, по Новокодакскому району города Днепр нанесли три удара с воздуха, в своем Telegram-канале информирует ГСЧС Украины.

Как стало известно, вражеские бомбы упали рядом с детским садом и задели многоквартирные жилые дома. Также зафиксировано попадание в постройки 2-этажной обувной фабрики, из-за чего начался пожар.

Согласно предварительной информации, 1 человек погиб. Специалистами-спасателями, для ликвидаций последствий бомбежки, привлекались 20 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

Бомбежка, Днепр

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Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

Бомбежка, Днепр

По состоянию на 07 часов 45 минут утра, продолжается горение обувной фабрики - пламенем охвачена площадь в 200 квадратных метров. Взрывная волна повредила окна в 8 многоквартирных жилых домах.

Также, судя по видео, снятому очевидцами, и опубликованному в Telegram-канале "Труха", по Днепру нанесли еще и 3 ракетных удара.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты скинули авиабомбу на Харьковский физико-технический институт.

Также ранее мы информировали о том, что Арестович объяснил, зачем оккупанты хотят уничтожить Мариуполь.

А до этого наш портал сообщали о том, что в армию РФ уже готовы брать всех подряд.