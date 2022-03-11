Утром этой пятницы, 11-го марта, российские оккупанты бомбили мирный Днепр

О том, что сегодня, около 6 часов утра, по Новокодакскому району города Днепр нанесли три удара с воздуха, в своем Telegram-канале информирует ГСЧС Украины .

Как стало известно, вражеские бомбы упали рядом с детским садом и задели многоквартирные жилые дома. Также зафиксировано попадание в постройки 2-этажной обувной фабрики, из-за чего начался пожар.

Согласно предварительной информации, 1 человек погиб. Специалистами-спасателями, для ликвидаций последствий бомбежки, привлекались 20 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.

По состоянию на 07 часов 45 минут утра, продолжается горение обувной фабрики - пламенем охвачена площадь в 200 квадратных метров. Взрывная волна повредила окна в 8 многоквартирных жилых домах.

Также, судя по видео, снятому очевидцами, и опубликованному в Telegram-канале " Труха ", по Днепру нанесли еще и 3 ракетных удара.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты скинули авиабомбу на Харьковский физико-технический институт.

Также ранее мы информировали о том, что Арестович объяснил, зачем оккупанты хотят уничтожить Мариуполь.

А до этого наш портал сообщали о том, что в армию РФ уже готовы брать всех подряд.