Утром этой пятницы, 11-го марта, российские оккупанты бомбили мирный Днепр
О том, что сегодня, около 6 часов утра, по Новокодакскому району города Днепр нанесли три удара с воздуха, в своем Telegram-канале информирует
Как стало известно, вражеские бомбы упали рядом с детским садом и задели многоквартирные жилые дома. Также зафиксировано попадание в постройки 2-этажной обувной фабрики, из-за чего начался пожар.
Согласно предварительной информации, 1 человек погиб. Специалистами-спасателями, для ликвидаций последствий бомбежки, привлекались 20 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Желали пройти маршем по Крещатику": украинцы довели российских захватчиков до отчаяния
Бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом: "Слышны артиллерийские бои"
Столтенберг пригрозил России "5-й статьей": НАТО не будет мириться
Самая богатая певица Украины изменилась до неузнаваемости и удивила заявлением: «Мне нужен…»
По состоянию на 07 часов 45 минут утра, продолжается горение обувной фабрики - пламенем охвачена площадь в 200 квадратных метров. Взрывная волна повредила окна в 8 многоквартирных жилых домах.
Также, судя по видео, снятому очевидцами, и опубликованному в Telegram-канале "
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты скинули авиабомбу на Харьковский физико-технический институт.
Также ранее мы информировали о том, что Арестович объяснил, зачем оккупанты хотят уничтожить Мариуполь.
А до этого наш портал сообщали о том, что в армию РФ уже готовы брать всех подряд.