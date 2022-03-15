На Днепропетровщине задержали несколько приверженцев "русского мира", и передали спецслужбам Украины.

За последние 24 часа, в Днепропетровской области разоблачено почти 10 шпионов и диверсантов

О том, что правоохранительные органы продолжают активную работу, выявляя граждан, причастных к разведывательно-диверсионной деятельности, то есть работающих на спецслужбы РФ, и несмотря на тщательную маскировку предателей, их все равно задерживают, пишет местное издание " Днепр Вечерний ".

За минувшие сутки только в Днепре обнаружено, а потом и задержано, 8 подобных личностей, которых сразу передали в СБУ.

Например, в Днепре обнаружен мужчину, фотографировавший инфраструктуру города, административные здания, блокпосты, патрули полицейских и военнослужащих. После обыска, у злоумышленника нашли банковские карты и российские рубли, а в смартфоне - фотоснимки аэропорта, вокзала и карты с метками.

У семейной пары из Днепра, в смартфонах нашли активную переписку с группами из "ЛНР/ДНР".

В Павлограде выявлен мужчина, который 20 лет назад уехал в РФ, но перед военным вторжением почему-то вернулся, и рассказать через какой пропускной пункт въехал на территорию Украины, увы, не смог. В его смартфона также найдены сомнительные контакты.

Во вторник, 15-го марта, в Синельниковском районе на горячем задержан еще один мужчина, который вел активную пророссийскую агитацию.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что жителям Одесской области объяснили, почему не нужно паниковать.

Также ранее мы информировали о том, что в Генштабе ВСУ раскрыли еще одну преступную схему российских оккупантов.

А до этого наш портал сообщали о том, что под Николаевом украинские военные захватили множество трофеев врагов.