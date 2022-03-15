В ночь на 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту города Днепр. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Ночью враг атаковал аэропорт в Днепре. Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление», — отметил он.

Также новость подтвердил депутат ВР от «Слуги Народа» Максим Бужанский и рассказал, в каком состоянии теперь находится аэропорт в Днепре.

«Рано утром был в днепровском аэропорту, видел, во что его превратили. Конечно, фразой - аэропорта у нас нет, в Днепре никого не удивишь. Но видеть изуродованную взлетку, разваленный терминал, просто больно», — рассказал Бужанский.

Напомним, оккупанты потеряли состава больше, чем за две войны в Чечне.

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