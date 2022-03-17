Другие подробности события пока не приводятся.

Оперативное объединение ВСУ Воздушное командование "Схід" сообщило об уничтожении двух российских самолетов в Днепропетровской области.

Об этом сообщается на Facebook-страница ВК "Схід".

"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных сил уничтожены два вражеских самолета", - сообщается на странице в Facebook.

Другие подробности события пока не приводятся. Спасибо, ребята! Благодарим Вас наши герои, вы лучшие, Храни Вас Боже!

Напомним, ВСУ расправились с вертолетом-гордостью российских захватчиков.

Как сообщала Politeka, Генштаб сообщил об изменениях на фронте.

Также Politeka писала, что "Призрак Киева" предупредил российских солдат, которые сунулись в Украину.