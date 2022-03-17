Оперативное объединение ВСУ Воздушное командование "Схід" сообщило об уничтожении двух российских самолетов в Днепропетровской области.
Об этом сообщается на Facebook-страница ВК "Схід".
"Начинаем утро с хороших новостей. Ночью над Днепропетровщиной средствами ПВО Воздушных сил уничтожены два вражеских самолета", - сообщается на странице в Facebook.
Другие подробности события пока не приводятся. Спасибо, ребята! Благодарим Вас наши герои, вы лучшие, Храни Вас Боже!
Напомним, ВСУ расправились с вертолетом-гордостью российских захватчиков.
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Как сообщала Politeka, Генштаб сообщил об изменениях на фронте.
Также Politeka писала, что "Призрак Киева" предупредил российских солдат, которые сунулись в Украину.